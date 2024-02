Tennis. Luca Grasso vince il Rodeo Carnival

Successo per Luca

Grasso nel Rodeo Carnival al CT Albinea: sui campi di casa, ha approfittato dei favori del pronostico per regolare 4-2, 4-0 Marco Jovane (San Giuseppe), prima del duplice 4-2 a Francesco Testori (Il Milanino) e al 4-2, 5-3 a Riccardo Gasperini (TC Saliceta) in una finale comunque equilibrata.

La marchigiana Silvia Maria Mascara (MTA), invece, vince a sorpresa il tabellone femminile, superando in semifinale Arianna Galeazzi (CT Reggio) al termine di una lunga battaglia terminata sul 0-4, 4-1, 10-8, per poi avere la meglio su Alessia Delmonte (TC President) per 4-2, 4-1, con la finalista che aveva eliminato in semifinale la padrona di casa Alessia Zerbino.