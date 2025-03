Tennis. Maggi e Bandini alzano il trofeo al Tc Italia

Passione e grande entusiasmo doveva essere, entusiasmo e passione è stato: il torneo nazionale di quarta categoria, con in palio la qualificazione per la manifestazione Bnl – che precede gli internazionali d’Italia – non ha tradito le aspettative sui campi del Tc Italia del Forte.

In campo femminile il titolo è andato ad Alessia Maggi che nella finalissima ha superato per 2-0 (6-3, 6-3) Stefania Biagioni; nel doppio rosa, Stefania Biagioni (in coppia con Alessia Dinelli) si è presa la rivincita su Alessia Maggi (in coppia con Chiara Lucrezia Bigi) sempre per 2-0 (6-2. 6-3).

Non meno interessante è stata la fase finale del torneo maschile con il successo di Massimiliano Francesco Bandini che al termine di un confronto emozionante ha avuto la meglio su Giacomo Montagnani. Nel doppio Bandini, con Giacomo Manoni, ha concesso il bis superando la coppia composta da Roberto Suffredini e Simone Baiocchi con il punteggio di 7-6. 6-2.

I vincitori possono prenotare il biglietto per la capitale: Roma, arriviamo. Appuntamento a maggio.