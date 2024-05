Tennis. Marfisa a Castelfranco con l’over 45. Il club ferrarese si gioca il titolo regionale di categoria

Oggi alle 14.30 sui campi della Polisportiva Castelfranco Emilia, la squadra over 45 con classifica limitata 4.3 del T.C. Marfisa si giocherà il titolo regionale di categoria. A prescindere dal risultato, la compagine del T.C. Marfisa parteciperà a settembre alla fase nazionale della categoria in quanto il quorum per l’Emilia Romagna è di due squadre.

La squadra è composta da Federico Bellini, Filippo Caniato, Francesco Leoni, Giulio Molinari, Massimo Partigiani, Gianluca Rosato e Piermarco Stabellini.