Tennis. Memorial Carmagnini, che show. Baldoni e Ferrando senza rivali

Spettacolare quinta edizione dell’Open Memorial Alessio Carmagnini, disputato sui campi del Tennis Park Calenzano con montepremi di 10.000 euro. Al via ben 200 tra giocatori e giocatrici: Stefano Baldoni (2.1) nel maschile e Cristiana Ferrando (2.3) nel femminile i vincitori.

Nel tabellone maschile la prima testa di serie Alessandro Pecci (2.1) si è guadagnato l’incontro conclusivo superando Marco Speronello (4) per 6-3 7-5 in una sfida tra giganti a colpi di servizio. Mentre il mancino Stefano Baldoni aveva avuto la meglio su Samuele Pieri per 4-6 6-2 6-4 al termine di match molto bello. In finale Baldoni, portacolori del Ct Giotto Arezzo, riesce nella grande impresa di superare l’atleta romagnolo Pecci con un doppio 7-6 che dimostra l’equilibrio dei valori.

A livello femminile sono giunte all’atto finale Cristiana Ferrando (numero 3) che in semifinale aveva sconfitto la numero 2 Maria Marfutina (2.2) per 6-1 6-1 e Linda Salvi che nei quarti aveva avuto ragione della favorita Maria Vittoria Viviani e in semifinale di Beatrice Stagno per 6-2 4-6 7-5. In finale prevale la Ferrando con un doppio 6-4 in una sfida di ottimo livello. Al termine le premiazioni nel ricordo di Alessio Carmagnini, con la presenza del padre, di familiari e amici, insieme ad altre personalità. Il direttore del Tennis Park Calenzano Erasmo Palma ha premiato il giudice arbitro della manifestazione Alessio Bustone per impegno e professionalità. E ora appuntamento alla prossima edizione di un torneo che sta acquisendo una sempre maggiore importanza nel panorama tennistico fiorentino e toscano.

F. Que.