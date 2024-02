Tennis, Musetti tesserata col Tc Parioli Roma. Sogno Grande Slam. Lucrezia ci prova

Sognando un Grande Slam. La strada è ancora lunga ma i passi sono giusti e colpi vincenti. Per la tennista Lucrezia Musetti, classe 2007, è arrivata la grande occasione per spiccare il volo e arrivare a partecipare ai tornei importanti, per guadagnare i punti necessari ed entrare dalla porta principale delle grandi. Dai primi palleggi al centro sportivo di Castelnuovo fino al Tc Parioli di Roma che l’ha appena tesserata passando per il Park Genova con cui ha conquistato la promozione in serie A1 attesa da 40 anni. La giovanissima, residente a Caniparola, dopo la firma sul contratto seguita da papà Raffaele ’Lele’ conosciuto per i suoi trascorsi calcistici e mamma Alina, partirà per la Turchia dove sabato inizierà un nuovo torneo. Non è una passeggiata: tra allenamenti, trasferimenti, tornei e poco tempo per la famiglia oltre naturalmente ai costi enonomici per tenere il passo degli appuntamenti. Tennis e studio anche se necessariamente on-line per ottenere il diploma da geometra. I primi passi sulla terra rossa li ha mossi a poco più di 3 anni al centro sportivo castelnovese e poi le tappe bruciate in poco tempo. "Sono passata da Castelnuovo – racconta Lucrezia – dove ho vinto il primo torneo al Tc Luni Mare con il maestro Enrico Pellicani, a 12 anni ero già in giro per l’Italia. E’ stato importante per capire se il tennis fosse davvero il mio sport oppure una semplice passione. Ho provato basket, nuoto, volley ma alla fine ho preferito la racchetta". Poi il passaggio allo storico club di Genova e la vittoria in serie A2 che ha portato la squadra nella massima categoria. "La Federazione mi ha proposto di aggregarmi al centro di preparazione a Formia ma, seppur lusingata, ho preferito accettare il trasferimento al Tennis Club Parioli a Roma". Nel 2023 ha vinto il torneo di San Marino, ha partecipato alla Billie Jean King Cup, Europei under 16 con la nazionale e all’Open di Pisa, nel 2022 è stata finalista ai campionati italiani a Velletri.

Massimo Merluzzi