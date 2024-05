Tennis Next Gen in testa. Successo pieno a Palermo

Ancora una vittoria, ancora contro una squadra palermitana ma stavolta in terra siciliana. La squadra femminile dello Junior Club Next Gen si è mantenuta al comando nel campionato di serie B2 battendo per 4-0 il Tc Palermo2 in una sfida che la vedeva favorita ma che non era così scontata considerando anche la lunga trasferta. Il primo singolare è stato una formalità per la numero uno Martina Spigarelli (2.3) che ha inflitto un doppio 6-0 ad Alessandra Xibilia (2.7). Nel secondo singolare ha debuttato la new entry Matilde Manfredi (2.6), scesa in campo al posto di Alessandra Simonelli fermata da una indisposizione, che ha battuto la giovane maltese Kayleigh Busuttil Fitzpatrick al termine di un match lottato (6-4, 7-5) con un secondo set vinto in rimonta. Il match tra vivai ha visto Caterina Antonini (2.7) avere ragione facilmente (6-1, 6-3) di Carola Speciale (3.2). Nel doppio la Next Jen non ha corso rischi proponendo Spigarelli e Antonini e superando il duo Di Matteo-Sclafani (6-1, 6-3).

"Era importante ottenere il massimo – ha detto la team manager Alessandra Bianchi – ossia il 4-0 perché ogni punto conta. Sono felice di tutte le ragazze anche di chi non ha giocato come le storiche Carlotta Calvani e Valentina Tardelli o la nuova Bianca Francesconi. Non sono scese a Palermo Angelica Massari e Federica Costa ma sono rimaste costantemente in contatto. Complimenti anche al capitano Alessio Puntoni che deve fare le scelte e non è facile". Prossimo impegno, interno, il 19 maggio, contro il Tc Firenze che è a punteggio pieno.

Gianluca Bondielli