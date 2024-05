Tennis: scatta domani la Camparini Gioielli Cup con montepremi di 25mila dollari e in campo i migliori talenti internazionali. A Canali le giovani promesse della racchetta

Scatterà domani, con le qualificazioni, l’edizione n°23 della Camparini Gioielli Cup, il torneo ITF con montepremi di 25mila dollari ospitato dal Circolo Tennis Reggio. Una competizione che mette di fronte giovani promesse pronte ad entrare nel firmamento internazionale della racchetta oltre a qualche atleta dal passato illustre in cerca di rilancio. "Quest’anno il meglio classificato della entry list è Enrico Dalla Valle (nella foto, 255 del ranking ATP), senza dimenticare Alessandro Giannessi, un passato nei Top 100" ha spiegato Alessandro Motti, direttore del torneo.

"Tra gli atleti in rampa di lancio il 19enne boliviano Juan Carlos Prado, lo scorso anno numero 1 del ranking junior, oltre che finalista a Parigi. Nelle qualificazioni ci sarà il 17enne Hayden Jones: la mamma è stata argento olimpico nel triathlon ad Atene 2004, mentre il padre una leggenda del football australiano, senza dimenticare la sorella, top 10 junior anche lei, sebbene abbia solo 14 anni". Difenderà il titolo 2023 il britannico Jay Clarke, mentre la wild card concessa al circolo ospitante va ad Andrea Guerrieri, che sarà inoltre ai nastri di partenza del doppio insieme a Riccardo Sansone. "Vogliamo contribuire a diffondere l’amore per lo sport in generale ma in particolare per il tennis. Per questo la Camparini Cup apre le porte a tutti coloro che vogliono gustarsi dal vivo le gare e i tanti eventi collaterali", ha detto il direttore del circolo, Gabriele Dallari. Lunedì via al tabellone principale, sabato alle 16 la finale.

d.r.