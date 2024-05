Tennis Senior Championships. L’ex calciatore azzurro Torrisi cede in finale a Travaglini

Si è concluso il "Milano Marittima Senior Tennis Championships" andato in scena al Marepineta Resort di Milano Marittima. Stefano Torrisi, ex nazionale di calcio, ha affrontato nell’ultimo atto della categoria Over 50 Andrea Travaglini, portacolori della Virtus Bologna. Dopo un’autentica battaglia si è imposto Travaglini con il punteggio di 7-5, 6-4. Nell’Over 40 dopo la fase a round robin, c’è stato il match clou tra il 2.4 Luca Serena e l’austriaco Josef Prix. Ha vinto il forte tennista veneto, tra i primi dieci nel ranking mondiale di categoria, per 7-5, 6-2. Intanto è in corso sui campi del Circolo Tennis Mare e Pineta, il 2° memorial "Guglielmo Nola". torneo nazionale di 3° maschile e femminile. Sono ben 98 gli iscritti nel maschile che vede nel ruolo di favoriti i 3.1 Riccardo Foschini, Lorenzo Galuppi, Andrea Zanuccoli e Filippo Maestri. Nel femminile (24 iscritte) le favorite sono le 3.2 Chiara Giorgetti e Valentina Benini.