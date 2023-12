Tennis Serie A1, Crema fuori in semifinale. Messina si prende la rivincita e strappa il pass Il Tennis Club Crema sogna di tornare in A1 maschile, ma viene fermato dal Circolo del Tennis e Vela di Messina. Un netto 6-0 non lascia spazio a recriminazioni, con la sfida decisa dal doppio dei fratelli Tabacco.