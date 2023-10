Tennis serie A1 maschile e femminile. Un’altra doppia sconfitta. Il Tc Italia stenta a ingranare

Non è un bel momento per le due formazioni di serie A1 del Tennis Italia Forte dei Marmi: è arrivato il bis della doppia sconfitta di domenica scorsa. Niente da fare, visto che i risultati sono stati netti. Ovviamente, non mancano le attenuanti, visto che sia la formazione maschile che quella femminile sono scese in campo con uno schieramento molto lontano da quello che può essere considerato tipo. Morale: alla fine del girone di andata, l’impressione - supportata dai numeri - è che a questo punto prima di puntare alle semifinali, bisognerà pensare a conservare la serie A1.

A1 maschile - Il Park Genoa si è imposto per 5-1: nessun punto dai quattro singolari dove Mager ha superato il debuttante monegasco Vacherot (2-0), Copil ha avuto la meglio su Potenza (2-1), Sorrentino non ha dato scampo a Furlanetto (2-0) e il baby Ghilarducci non ha avuto vita facile con l’ex Matteo Viola (sconfitta per 2-0). Ovviamente con il 4-0 dai singolari, i tre punti erano già in saccoccia dei liguri: così i due doppi sono stati in... maschera nel senso che sono stati iniziati e poi conclusi antitempo. Il punto del Tc Italia è stato ottenuto da Ghilarducci-Vacherot per il ritiro di Naso-Verdese in svantaggio per 5-1. Classifica: Crema 7, Park Genoa 5, Tc Italia 3, Siracusa 1.

A1 femminile - Disco rosso anche per le ragazze nella gara contro il Casale: 3-1 il risultato finale. Senza la Paolini (che in coppia con Sara Errani ha vinto il doppio al torneo internazionale di Monastir), la squadra versiliese non è riuscita ad ingranare. 3-0 per le piemontesi dopo i tre singolari persi da Claudia Giovine, Anastasia Bertacchi e dalla spagnola Carlota Martinez. Il punto della bandiera è arrivato nel doppio con il successo per 2-0 della coppia Bertacchi-Giovine contro Pigato-Chiesa. Classifica: Casale 9, Rungg e Padova 4, Tc Italia 0.