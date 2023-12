Tennis serie A1. Tc Sinalunga Nessuna esitazione a Palermo, conquistata la finalissima

Tutti a Torino per il sogno ’bis’. Il Tc Sinalunga non trema a Palermo e conquista la finalissima del campionato a squadre di serie A1 di tennis. Non riesce la rimonta al Ct Palermo in quella che poteva anche essere considerata come la rivincita della finale dell’anno scorso. Vince ancora il Tc Sinalunga per la gioia del presidente Marzio Bernardini, dei capitani Diego Alvarez e Giovanni Galuppo oltre che dei giocatori di una squadra affiatata, un bel mix tra esperienza e gioventù, che non si pone limiti. Adesso manca solo l’ultimo atto, domenica prossima a Torino sempre al Circolo Stampa Sporting, superficie veloce, dove un anno fa il Tc Sinalunga conquistò il primo e storico scudetto. La storia della semifinale di ritorno nei campi scoperti in terra rossa del Ct Palermo è stata scritta dai giovani: Marcello Serafini (21 anni) ha battuto Piraino 63 61; Andrea De Marchi (16 anni), una delle promesse del tennis italiano, ha superato Riccardo Surano con un doppio 60 mentre Matteo Gigante (21 anni) ha vinto un match importante per 63 06 64 contro Alessandro Giannessi. Jozef Kovalik usciva invece battuto da Salvatore Caruso per 75 62. A Torino, Sinalunga sfiderà la vincente tra Ct Vela Messina e Tc Crema. Un grandissimo risultato per questa solida realtà sportiva della Valdichiana: un circolo piccolo ma capace di arrivare due volte consecutive alla finale per giocarsi il titolo di campione d’Italia. Una impresa raggiunta con programmazione, passione, competenza e attaccamento ai colori e domenica un paese intero farà il tifo per il Tc Sinalunga: ci si aspetta, come l’anno scorso, tanta gente a Torino ma la finalissima sarà trasmessa anche in televisione su SuperTennis. Sì, il sogno continua.

Luca Stefanucci