Tennis Serie A2. Il V-Team strappa il pass playoff. Sfida sulla terra battuta di Macerata

Il poker è servito. Perché anche quest’anno il V-Team è approdato al primo turno playoff per la promozione in Serie A1. Un obiettivo che era stato sempre centrato nelle tre precedenti partecipazioni ai campionati italiani di tennis a squadre di serie A2. La squadra brianzola affronterà domenica prossima in trasferta il Tennis Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci“. Il sorteggio ha accoppiato il V-Team a una rivale che ha agguantato il pass per i playoff all’ultima giornata della stagione regolare. Nella compagine marchigiana hanno giocato finora due spagnoli, Alejandro Marti Pujolras e Nicolas Alvarez Varona, il greco Stefanos Sakellaridis, Tommaso Compagnucci e Gianluca Acquaroli. "Arrivati a questo punto - ammette Marco Baio, co-capitano del V-Team insieme a Duvier Medina -, le squadre che si possono affrontare si equivalgono, perché sono tutte costruite per provare ad andare in A1. Non sarà facile, ma faremo ancora più affidamento al nostro spirito di squadra".

Il V-Team ha agguantato la qualificazione grazie al successo per 5-1 contro il Colle degli Dei di Velletri. Con il posizionamento al terzo posto nel Girone 3, la squadra brianzola inseguirà il passaggio al turno successivo in una sola sfida, quella appunto in calendario domenica, sui campi in terra battuta indoor del club maceratese. La vincente dovrà confrontarsi con il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna nel doppio duello (andata 1° dicembre, ritorno 8 dicembre) che vale la promozione in A1.

Gianni Gresio