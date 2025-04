Ginevra De Angelis e Alessandro Scialla trionfano al torneo Open di Forte dei Marmi

Ginevra De Angelis e Alessandro Scialla sono i vincitori della prima edizione del torneo Open di tennis "Coalve Cooperativa albergatori versiliesi" svoltasi sui campi del Tc Italia di Forte dei Marmi. Un abbinamento di grande respiro, destinato ad essere cementato nel futuro: Coalve più Tennis Italia Forte dei Marmi possono davvero scrivere pagine molto importanti nel futuro non solo sotto l’aspetto puramente sportivo.

Pur essendo al debutto la manifestazione ha fatto centro, sia sul piano tecnico che spettacolare: un’ulteriore conferma si è avuta anche sul numero record di partecipanti, a conferma che la... ricaduta a pioggia del momento d’oro del tennis italiano coinvolge tutto il movimento, non solo i professionisti di prima fascia. Nella finale maschile, Alessandro Scialla ha superato per 2-0 (6-2, 6-2) il ligure Davide Borzonasca che aveva ben impressionato nel corso del torneo, con ottime prestazioni, arricchite da colpi spettacolari e una condotta di gara sempre rispettosa degli avversari. Sciarra a ha fatto valere un tasso di esperienza maggiore, messo in evidenza lungo tutto la durata del torneo.

Fra le ragazze, il titolo è andato a Ginevra De Angelis che ha avuto la meglio sulla giovanissima Anna Nerelli, 6-2, 6-2, che ha comunque tenuto testa ad un’avversaria più esperta: anche nel settore femminile, buon livello di gioco e tecnici federali soddisfatti perché nelle pieghe del torneo hanno potuto annotare nomi di ragazze molto promettenti, con ampi margini di miglioramento.

Il torneo Coalve segna l’inizio della ’rumba’ primaverile estiva sui campi del Tennis Italia in attesa del grande appuntamento Open di fine luglio-inizio agosto, senza dimenticare che poi con l’indiscussa capacità creativa di Sergio Marrai, qualche sorpresa può essere sempre dietro l’angolo.