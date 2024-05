Tennis Serie B1. Poggibonsi in casa. In arrivo il Lanciano. Caccia alla seconda vittoria in campionato

Incontro casalingo oggi per il Tennis club Poggibonsi nel campionato di serie B1. Il club guidato dal presidente Luciano Pignattai ospita oggi, dalle 10, la Europet Lanciano. Appuntamento in programma sui campi di gioco di via Marmolada a Poggibonsi. Un’affermazione e un pareggio, fino a questo momento, per il Tc Poggibonsi in questa fase ancora iniziale del percorso agonistico. Al 3-3 del turno di esordio a Padova, ha fatto seguito il successo col punteggio di 4-2 con la Junior Tennis Perugia. Adesso, dopo aver osservato il turno di riposo come da calendario, il Tc Poggibonsi del capitano Andrea Turini cerca lo slancio per un risultato favorevole al cospetto del temibile collettivo abruzzese. Impegno insidioso, ma il gruppo è deciso con i suoi effettivi a mostrare di nuovo le sue potenzialità in materia. In previsione anche di un mese di giugno senza pause per la squadra, chiamata ad affrontare a Roma la Ssd Ferratella, Cagliari in casa e Quanta Club in trasferta.