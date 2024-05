Tennis serie B1. Pontedera, terzo round. Arriva il Tc Bolzano

Torna a giocare sui propri campi la squadra di serie B1 maschile del Circolo Tennis Pontedera che domani, domenica, affronterà agli impianti sportivi circolo di via di Montevisi il Tc Bolzano, per la terza giornata del campionato nazionale. Nelle prime due giornate sono stati 3 i punti conquistati dai ragazzi capitanati da Leonardo Azzaro e Daniele Toni grazie alla vittoria per 5-1 sui campi del Ct Bari, ed alla sconfitta con la corazzata del Tc Milano.

Dopo la delusione dello scorso anno, con la promozione sfuggita solamente al doppio di spareggio dell’ultimo incontro, la società pontederese ha rivoluzionato la squadra dando maggior risalto ai ragazzi del proprio vivaio. La squadra è infatti composta da: Riccardo Galli, William Paolini, Tommaso Schold e Gabriele Volpi, a cui si aggiungono i due stranieri, l’ungherese Peter Fajta (n. 600 atp) e il nuovo acquisto Patrick Zahraj (tedesco attuale n. 787 atp). Quest’anno, l’obiettivo per i pontederesi è quello di ottenere una comoda salvezza, arrivando almeno al quarto posto, e magari sperare di poter ottenere qualcosa in più. Obiettivo possibile e che domani sarà da stimolo alla squadra pontederese. Oltre alle già citate Milano, Bari e Bolzano fanno parte del girone 3 anche il Tc Porto Torres, il Tc Terranova Olbia ed il circolo romano Play Pisana. Nel girone a 7 squadre, le prime tre andranno ai playoff, la quinta e la sesta ai playout, la settima retrocede direttamente in B2.

Il programma di domani al Circolo Tennis Pontedera: il via alle gare alle ore 10 con 4 incontri di singolare e 2 di doppio, con ingresso libero.