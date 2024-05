Tennis serie b2. Ceriano si mangia le mani con Bergamo

È stato un esordio agrodolce quello dei ragazzi del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie B2. Nel confronto casalingo col TC Città dei Mille di Bergamo, prima giornata del girone 5, i brianzoli hanno conquistato un punto importante. Tuttavia, alla luce di quello che si è visto sul campo, si tratta di un risultato che va stretto: al termine dei turni di singolare, infatti, Ceriano si trovava avanti per 3-1 in virtù dei successi di Alessio Zanotti, Adria Soriano Barrera e Lorenzo Furia sulla compagine orobica. Nei due doppi, i bergamaschi hanno però cambiato l’inerzia del match infliggendo a Ceriano due ko al fotofinish, entrambi al super tie-break finale. Domani per i cerianesi trasferta contro lo Junior Tennis Milano.

Ro.San.