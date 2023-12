Tennis. Sinalunga contro Messina. A Torino in palio lo scudetto

Il Tc Sinalunga domani si giocherà a Torino, al Circolo della Stampa Sporting, il titolo di campione d’Italia contro il Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Lo farà con lo scudetto sul petto, con una esperienza alle spalle importante ma con la consapevolezza che sarà una sfida difficile. Messina è alla terza finale scudetto e cerca il primo successo, la squadra è forte ed è reduce da una semifinale di ritorno entusiasmante vinta a punteggio pieno dopo la sconfitta dell’andata. Si gioca nei campi in veloce, dove l’anno scorso, il Tc Sinalunga è arrivato ieri per allenarsi e mettere a punto i dettagli per la sfida dell’anno. Ovviamente niente è certo per le formazioni in campo. Ci saranno i due giocatori del vivaio, Gigante e Serafini, protagonisti della straordinaria cavalcata dello scorso anno, vedremo poi se scenderà in campo Roca Batalla o Kovalik senza dimenticare l’esperienza dell’ex n.100 Luca Vanni o il talento De Marchi, 16 anni, grande promessa del tennis italiano. I doppi potrebbero rivelarsi decisivi. Non manca l’esperienza tra i giocatori di Messina che ha in squadra tennisti come Marco Trungelliti, Maxime Janvier, i fratelli Tabacco, Gerald Melzer e Fernando Romboli. Scopriremo poi chi scenderà in campo, per il Tc Sinalunga è un altro appuntamento con la storia con la consapevolezza che anche in futuro potrà dire la sua grazie ai giovani di talento. La sfida sarà trasmessa in televisione su SuperTennis e l’attesa sale per seguire e fare il tifo per i ragazzi guidati in campo dai capitani Giovanni Galuppo e Diego Alvarez. Il nome di Sinalunga torna a fare il giro d’Italia grazie al tennis, sport che sta attraversando un momento d’oro nel nostro Paese.

Luca Stefanucci