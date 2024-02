Tennis. Storchi trionfa nel Rodeo Under 10

È stato Edoardo Storchi, talento modenese che si allena con il maestro Massimo Bontempi (i due in foto) sui campi del David Lloyd Club Modena, ad aggiudicarsi il torneo Rodeo Under 10 andato in scena sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo. Edoardo, classe 2015, ha sconfitto in finale 4-1 4-0 Alessandro Serra Zanetti del Tennis Club Modena, al termine di un percorso che lo aveva visto battere prima nei quarti Pietro Gubbini per 4-2 4-2 e poi in semifinale Alessandro Amuleti per 4-0 4-2, mentre sulla sua strada Serra Zanetti aveva sconfitto prima Gabriele Massa (doppio 4-0) nei quarti e poi Gianmarco Abruzzese per 4-0 4-2 in semifinale. Per Storchi, promessa del tennis modenese, primo appuntamento di un 2024 ricco di impegni nazionali ed internazionali. Erano quattro i tabelloni del torneo della Meridiana: nel singolare Under 10 femminile ha vinto Lucia Tarlazzi (Ca Faenza), nell’Under 12 femminile Martina Guglielmi (Ct Albinea) e nel maschile Alessio Pinti della Meridiana.