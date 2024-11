Tennis, Tc Prato e Tc Bisenzio fanno festa

Prato, 4 novembre 2024 - Quinta giornata del campionato di serie A di tennis favorevole alle squadre pratesi. Il Tc Prato femminile fa poker e supera 3-1 il Tennis Beinasco in casa mentre il Tc Bisenzio espugna il campo del Ct Scaligero per 4-2. La formazione femminile del Tc Prato conquista tre punti pesanti contro il Tennis Beinasco, nella quinta giornata della serie A2 girone 2, grazie alle vittorie in singolare. La capitana Claudia Romoli conferma in singolare le giocatrici che avevano giocato in Puglia. Tatiana Pieri al termine di un match non facile batte la straniera Reka Luca Jani per 7-5, 6-1, poi Beatrice Ricci prevale su Anastasiya Grymalska per 6-0, 6-4 e chiude i giochi Viola Turini su Maria Canavese vincendo il suo match per 63 61. Era presente delle due straniere Cristina Dinu che non era al 100% ed ha provato a giocare il doppio ma poi il team laniero si è ritirato dando il punto alla squadra piemontese. "Brave le ragazze a non calare la tensione perché il campionato di A2 vede sempre delle insidie - spiega il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni - Siamo contenti per la vittoria ma anche per il numeroso pubblico presente a sostenere la squadra". La classifica vede Tc Prato a 12, Apem Copertino e Tc Parioli a 9, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6, Cus Catania a 3 e chiude Stampa Sporting To a 0. Prossimo turno, domenica 10 novembre, per il team pratese fuori casa contro il Ct Ceriano.

A livello maschile i bad boys del Tc Bisenzio vincono in Veneto per 4-2 contro il Ct Scaligero. Dopo l'affermazione esterna per 4-2 contro il Ct Maglie la squadra di capitan Marco Paltracca si conferma come team da battaglia. La squadra del Fabbricone sostituisce lo spagnolo Lopez con Andrew Paulson che ha la meglio su Samuele Seghetti per 6-4, 7-6. Samuele Pieri in rimonta sconfigge Riccardo Bellotti 1-6, 7-6, 6-1 mentre Cosimo Banti prevale 6-1, 6-0 su Tommaso Franchini. Andrea Militi Ribaldi lotta con Thomas Statzberger e cede solo al terzo 6-4, 1-6, 6-3. Chiudono la pratica Militi Ribaldi e Paulson che vincono 6-1, 6-2 su Seghetti-Veronese. Pieri e Banti invece escono sconfitti 10-7 al super tie break contro Bellotti e Statzberger "Una grande vittoria - spiega Stefano Bonechi, ds del Tc Bisenzio - noi stiamo crescendo e la prestazione è stata esemplare soprattutto dei nostri bad boys Pieri e Banti oltre a um ottimo Militi Ribaldi che ha giocato un gran singolare e decisivo in doppio insieme a Paulson che ha sostituito Lopez. Ma il nostro pubblico è stato davvero spettacolare" La classifica del girone 2 di A2 vede il Ct Zavaglia a 13 punti, il Tc Bisenzio a 10 con una partita in meno. Dietro a 7 il Ct Maglie, a 5 il Ct Scaligero, il Tc Genova a 4 mentre chiudono Ronchiverde a 3 e ancora a 0 il Tc Palermo 2. Prossima domenica il Tc Bisenzio gioca in casa contro il Tc Genova.