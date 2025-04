Tennis. Campionati giovanili a squadre. Poker delle selezioni cussine

Poker di prestigio per il Cus Ferrara tennis targato Salvi, che ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite giocate nel weekend. Protagonisti di questo successo le tre formazioni under 14 impegnate nella seconda fase a gironi, ed i più giovani under 12.

La formazione Cus A under 14 maschile, è stata autrice di una piccola impresa battendo la corazzata del Tc Massalombarda, con un prezioso 2-1 sui campi amici di via Gramicia. Nel primo singolare, sconfitta di Alessandro Bisi contro il più quotato 3.3 Biondi per 64/62, in una partita molto equilibrata sino al 4 pari della prima frazione di gioco. A ristabilire la parità ci ha pensato Federico Pigaiani, reduce dai venti successi consecutivi nei quattro tornei nazionali vinti. Vittoria 62/63 contro il forte 3.3 Baldini con una prestazione di assoluto valore.

In gara nel campo di fianco ai compagni di società, la squadra femminile under 14, che col Tc Riccione si è imposta 2 a 1 con successi di Allegra Arpi 61/63 contro la Bandinini e sconfitta di Viola Accorsi 76/75 contro la 4.1 Amodio. Anche in questo caso è servito il doppio per decidere le sorti dell’incontro. Allegra e Viola opposte ad Amodio e Muratori hanno portato a casa l’intera posta in palio con un netto 62/63.

I ragazzi del Cus B under 14 all’esordio, hanno sconfitto i coetanei del Tc Cento per 3-0. Christian Curti e Giacomo Cantelli, protagonisti delle vittorie nei singolari, cui si è aggiunto il doppio.