Tennis. Tc Prato pari a Genova. Ko per il Tc Bisenzio

Luci e ombre nella serie A di tennis a squadre per le pratesi. Il Tc Prato ha pareggiato nella sfida di andata dei play off di serie A2 femminile contro il Park Genova, mentre il Tc Bisenzio Manteco è stato sconfitto dal Tc Pistoia nel ritorno dei play out ed è retrocesso in serie A2 maschile. Le ragazze pratesi, capitanate da Claudia Romoli, nella gara di andata a Genova hanno trovato un importante pareggio in rimonta per 2-2 in vista del ritorno casalingo. La gara, dopo i primi due singolari vinti dalle liguri, si era messa in salita: Darja Semenistaja aveva superato Irene Burillo (6-2, 7-5) e poi Cristiana Ferrando aveva avuto la meglio su Viola Turini (3-6, 6-1, 6-4). Nel terzo singolare Beatrice Ricci ha sconfitto (6-3, 6-2) Lucrezia Musetti, rimettendo in corsa la formazione pratese. Infine Ricci e Burillo hanno vinto il doppio (6-4, 6-3) contro Musetti-Ferrando. Le due formazioni si giocheranno il passaggio in serie A1 domenica prossima al Tc Prato "Queste sono partite complicate, dove la tensione sale per la posta in palio – spiega Claudia Romoli – . Adesso giocheremo in casa e sono sicura che saranno in tanti a darci la carica per questo appuntamento finale che ci può far tornare in serie A1". Nella gara di ritorno play out, il Tc Bisenzio Manteco dopo la sconfitta in casa per 4-2, non è riuscito a forzare la serie al doppio di spareggio. Sui campi veloci del Tc Pistoia il team di casa ha chiuso la sfida ai singolari. Niccolò Baroni ha superato Francesco Canò (6-2, 6-3), Filip Horansky ha sconfitto Cosimo Banti (6-2, 6-1) e Lorenzo Vatteroni ha chiuso la sfida superando (6-4, 6-2) Jacopo Stefanini e regalando la salvezza alla squadra del Tc Pistoia. Poi Leonardo Rossi ha sconfitto Samuele Pieri (6-3, 3-6, 6-2) a conclusione delle sfide di singolare. "Una montagna troppo alta da scalare – spiega il direttore sportivo Sefano Bonechi – . In stagione non abbiamo mai potuto schierare il nostro straniero. Ripartiamo dalla serie A2: aver giocato nel massimo campionato è stata una bella soddisfazione".

L.M.