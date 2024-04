TENNIS: tecnici federali insieme ai bambini. Summer camp, Giotto in prima linea

Il Tennis Giotto ha avviato il conto alla rovescia verso l’estate. Il circolo aretino rinnoverà il servizio dei Summer camp rivolti a bambini e bambine a partire dai quattro anni di età e, in vista della partenza fissata per lunedì 10 giugno, ha già pubblicato la documentazione con tutte le informazioni utili per le famiglie. I campi solari del circolo aretino si svilupperanno per un totale di dodici settimane fino a venerdì 6 settembre, con l’impianto polivalente di via Divisione Garibaldi che tornerà sede di una ricca programmazione quotidiana scandita tra tante diverse attività sportive, ludiche, didattiche e creative. I Summer camp sono motivati, anno dopo anno, dalla volontà di fornire un utile servizio nel periodo senza scuola e faranno ancora affidamento su uno staff con circa venti operatori tra maestri federali, tecnici e professionisti di diversi settori.