Tennis. Terza prova del Super Slam riservato a Under 12 e 14. Enzo Dias Pessoa del Ct Siena si mette in bella evidenza

E’ Enzo Dias Pessoa del Ct Siena la sorpresa della terza prova del Super Slam di tennis riservato alle categorie Under 12 e Under 14 maschile e femminile svoltasi a Vico Alto. Il giovanissimo atleta (nella foto) ha vinto la categoria Under 12 maschile, partendo dalle qualificazioni. Approdato nel tabellone principale, Pessoa da nc è stato inserito nella parte alta presidiata dalla testa di serie n. 1 Alessandro Tolomeo (cat. 3.3 del Tc Sinalunga), sconfitto in semifinale per 6-4 6-2. In finale Pessoa ha battuto il 3.4 della Coop Livorno, Gherardo Simonetti (7-6 6-2). Nel tabellone femminile Under 12 netta la vittoria di Giulia Priorelli Marettelli (Tc Villa Lloyd Livorno) su Teresa Palmerini (Tc Sinalunga) per 6-1 6-2. Tra gli Under 14 a spiccare la vittoria di Alessandra Grotti (cat 3.1. del Tc Junior Arezzo e ts n. 1) su Sofia Gagliardi (cat. 3.2 del Ct San Miniato e ts n. 2) per 6-2 6-3, con l’aretina già vincitrice nel 2023 del Master del Circuito Colli Senesi, proprio a Vico Alto. Nel tabellone maschile Under 14 Sergey Vostrikov (cat. 3.4 del Match Ball Firenze) si è imposto in un incontro combattuto su Pietro Bramanti (cat. 3.3 del Ct Giotto Arezzo e ts n. 2) con il punteggio di 6-3 2-6 10-3. "E’ stata una settimana intensa ma di grande soddisfazione – ha dichiarato la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel –. Insieme al ds Paolo Bassi abbiamo ritenuto importante che il Circolo ripartisse con un torneo di tennis giovanile di livello e siamo felici per la vittoria del nostro Enzo Pessoa, ma anche per la partecipazione di un nutrito gruppo di nostri giovani atleti e atlete. Ringrazio il vicepresidente del Comitato regionale Fitp, maestro Romeo Tanganelli, per averci dato l’opportunità di ospitare la terza prova del Super Slam, il giudice arbitro Mario Panti, il direttore del Torneo Stefano De Vito e tutti i soci disponibili a supportare questi eventi".