Tennis-torneo internazionale città di prato. Quarti di finale per gli under 18

Prosegue il 40esimo Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato. Oggi i quarti di finale. Esce subito il vincitore di Salsomaggiore, contro l’argentino Carles Cordoba, in un match combattuto e chiuso dal sudamericano sul 2-1 (1-6, 6-3, 6-4). Cordoba ora affronterà per un posto in semifinale il numero due del circuito, Daniele Rapagnetta. Raggiunge i quarti il favorito del torneo, il cinese Tianhui Zhang, che se la vedrà con Luis Garcia Paez. Lorenzo Beraldo supera il francese Kouame: ora sfiderà il russo Kharlamov. Samuele Seghetti nei quarti troverà il rumeno Teodor Stirbu. Nel tabellone femminile Ilary Pistola ha vinto il derby azzurro con Vittoria Vignolini. La seconda favorita Lea Nilsson affronterà Salahieroni. La favorita del torneo, la kazaka Arystanbekova, è stata eliminata dall’ucraina Drobysheva che sfiderà l’americana Tyengar. L’ultimo quarto vedrà la rumena Burcescu e la vincente tra la svedese Svahn e l’azzurra Galli. Primo turno anche per il torneo di doppio.

L.M.