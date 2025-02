Tennis. Trionfa La Fantina di Montepulciano. Emozioni e davvero grande spettacolo nella finalissima contro il Ponsacco

Trionfa il circolo La Fantina (nella foto) di Montepulciano nel campionato invernale toscano di tennis di quarta categoria. Un mese di match molto intensi, ben trenta le squadre iscritte, con il team poliziano che ha superato, nell’ordine, Arezzo, due formazioni livornesi (Porto e Libertas) e San Miniato. La finale, contro il Ponsacco, si è disputata sulla terra rossa di casa e, davanti a numerosi tifosi, ha regalato emozioni e spettacolo.

Protagonisti del successo della Fantina, Ugo Bellini, che ha dovuto cedere a Davide Pelliccia al super tie-break del terzo set, Luca Bertocci, che si è imposto per 6-3, 6-4 su Simone Pelliccia, e ancora Bertocci che, in coppia con Michele Pellegrini, ha portato a casa il punto decisivo nel doppio: 7-6, 6-2 lo score finale. Il livello di gioco è stato molto elevato, tutte le partite sono state combattute ma in particolare il doppio ha visto Bertocci-Pellegrini far valere la propria esperienza, esprimendo un gioco tattico e al tempo stesso molto offensivo.

Festa, naturalmente, per il team al completo, formato anche dal capitano Domenico La Cognata, da Federico Bellini e da Gianni Turchi, tenuto fermo nell’occasione da un’indisposizione fisica. Il campionato invernale che ha visto imporsi La Fantina era aperto ai giocatori che hanno una classifica da N.C. (il livello più basso) a 4.1 (il livello massimo per la quarta categoria).