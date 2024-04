Tennis. ’Trofeo Carlo Dolci’. Ct Firenze d’argento

È la Cooperativa Tennis Livorno a conquistare il Trofeo Carlo Dolci. Nella finale svolta al Tc Bisenzio, il club labronico ha superato, nella rivincita della scorsa edizione, per 2-0 il Ct Firenze. Il Ct Livorno ha messo in campo, a causa dell’assenza del capitano Massimo Ciantelli, la coppia Massimo Asei Ceschino e Alessio Langella che nel primo incontro hanno superato la squadra bianco rossa composta da Tresanini in coppia con Nesti per ritiro dopo il primo set. Poi Franco Mazzantini e Alessio Langella hanno sconfitto il duo fiorentino Afeltra e Mariani per 6-4 6-4 e hanno chiuso così la sfida sul 2-0. In semifinale il Circolo del Tennis Firenze 1898 aveva superato 2-0 il Tc Prato mentre il Livorno aveva avuto la meglio sempre per 2-0 sullo Junior Marina di Carrara.

F. Que.