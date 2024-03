Tennis. Trombini-Reggianini, lo Sporting Sassuolo serve il bis

Importanti risultati per gli atleti dello Sporting Club Sassuolo, che continua a dire la sua a livello giovanile. Matteo Trombini (foto) ha vinto la prima tappa macroarea del Super Next Gen under 16/18 presso il TC Castellazzo e altrettanto ha fatto, in campo femminile, Demi Reggianini, che Ha bissato il successo di Trombini. Nei tornei provinciali supergreen e green lo Sporting ha invece ottenuto rispettivamente un secondo posto, dietro alla Meridiana, e un primo posto battendo in finale la Polisportiva Maranello. Terzo posto, invece, nel Superorange provinciale disputatosi sui campi della Libertas Fiorano: in campo Elisa Baccarani, Margherita Guiducci e Davide Bonvicini capitani da Ivan Taglaivini.