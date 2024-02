Tennis. Una vittoria e una sconfitta in 24 ore. Bronzetti saluta il torneo di Dubai

Una vittoria e una sconfitta nello spazio di 14 ore. Lucia Bronzetti entra per il rotto della cuffia nel Wta 1000 di Dubai, compie un’impresa battendo la numero 13 del mondo Kasatkina e poi perde al secondo turno, stremata dalle fatiche di poche ore prima. La verucchiese, in tabellone come lucky loser dopo aver perso all’ultimo turno delle qualificazioni, aveva trovato in dote nel sorteggio del main draw la tennista russa. Un accoppiamento piuttosto complicato, ma la partita ha detto altro, con Bronzetti a battagliare dall’inizio alla fine nella serata di lunedì e a spuntarla 7-6 (5), 4-6, 7-5 dopo 2 ore e 47 minuti di gioco. Superba la rimonta del primo set da 2-5 sotto, con tie-break vinto perdendo un solo punto sulla battuta. Equilibrio nel secondo, con Kasatkina a strappare il servizio all’avversaria sul 4-4, per poi chiudere dopo aver di nuovo concesso tre palle break. Infine il terzo set, un capolavoro di tenacia e di rendimento dell’italiana, che in vantaggio 6-5 ha strappato il servizio a 15 alla più quotata avversaria e ha portato a casa una delle più belle vittorie della carriera. Neanche 24 ore dopo, a mezzogiorno di ieri, Bronzetti ha ceduto il passo a Potapova in poco più di un’ora, con la russa a imporsi 6-0, 6-3. Chiaramente stanca dalla fatica dell’impresa, la verucchiese non ha potuto nulla contro un’avversaria ben più riposata. Una beffa.