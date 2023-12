Tennis, vittoria dei giovani cussini nella categoria under 14. Coppa Bellenghi, successo per Cogo e Occhiali

Andrea Cogo e Mattia Occhiali portano il Cus Salvi sul gradino più alto del podio nella Coppa Bellenghi, tradizionale campionato regionale invernale under 14 a squadre. A sancire questo ennesimo successo dei baby tennisti cussini la vittoria in finale sullo Sporting Club di Sassuolo per 2-0, nel match disputato sui campi amici di via Gramicia. Campionato dominato dalla prima all’ultima giornata, dove la super coppia allenata dal maestro Ferdinando De Luca ha perso neppure un set in tutte le singole partite giocate del tabellone ad eliminazione diretta, vincendo contro Ippodromo Cesena, Circolo tennis Reggio, Meridiana Modena ed infine Sassuolo. In questo ultimo atto, Cogo si è sbarazzato agevolmente del 3.2 di classifica Alessandro Ferrari, che già lo aveva battuto in stagione. Punteggio severo di 61/62, dove Andrea non ha avuto problemi, disputando una partita pressoché perfetta con un tennis di alto livello, nel quale si è visto tutto il suo enorme repertorio tecnico.

Occhiali opposto al classificato 3.1 Alberto Nicolini, numero uno della formazione modenese e titolare della rappresentativa dell’Emilia Romagna alla Coppa delle Ragioni, ha disputato una delle migliori partite della stagione, concludendo 62/64 e dimostrando una solidità impressionante nei colpi a rimbalzo, un ordine tattico importante e una preparazione fisica impeccabile. Questa vittoria incorona un anno dai contenuti esaltanti per i due atleti cussini.

re. fe.