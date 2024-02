Tennis. Winter cup al Portogallo. Il Cere ora vuole le Finals

Il Portogallo è il vincitore delle qualificazioni reggiane della Winter cup, la competizione a squadre che sui campi del Cere ha riunito i migliori under 16 a livello europeo. In finale i portoghesi (nella foto con il vicepresidente del circolo Corrado Ruspaggiari) hanno battuto la Slovenia, squadra rivelazione. Entrambe si qualificano per le Finals che si giocheranno a Ronchin, in Francia. Terzo posto all’Italia che ha battuto l’Ucraina, testa di serie n° 3 del tabellone. Decisive le vittorie in singolare di Pietro Ricci e Antonio Marigliano. "E’ stato un onore per il Cere ospitare questa prestigiosa manifestazione - ha detto il direttore del circolo Alessandro Tosi - perché abbiamo visto in campo giocatori che probabilmente saranno il futuro del tennis. Il Cere si è dimostrato ancora una volta all’altezza di un evento internazionale. Il nostro obiettivo è portare a Reggio Emilia le Finals della Winter cup".