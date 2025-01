Tennis/Lemon Bowl. L’Under 12 parla modenese con Sofia Foggia. In finale Gaia Serra Zanetti, ’nipote d’arte’

Parla tutta al modenese nella categoria Under 12 la 41esima edizione del Lemon Bowl Work 365 Sporfie, il prestigioso torneo giovanile nazionale di tennis (al via 1.360 ragazzi dall’Under 10 all’Under 14) che si è chiuso al Foro Italico di Roma. A trionfare è stata Sofia Foggia del Club La Meridiana di Modena in finale sull’altra modenese Gaia Serra Zanetti (Tennis Modena), nipote delle ex tenniste Wta Adriana e Antonella. Dopo un lungo viaggio in auto col padre da Parigi (era a Boulogne per un torneo Tennis Europe), Sofia Foggia ha dominato verso la finale, vinta 6-2 6-2 contro Gaia dopo una combattutissima semifinale contro la perugina Vittoria Fredduzzi battuta 3-6 6-1 6-4. "È bello – le sue parole – poter dire di aver giocato dove sono passati tanti campioni".