Torneo junior Next Gen Italia di tennis. Bozzanga vince la tappa tolentinate

L’Associazione Tennis Tolentino ha ospitato la prima tappa del Torneo junior Next Gen Italia, circuito giovanile riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, al quale partecipano tante regioni.

A Tolentino sono arrivati in 351, fra atleti e atlete, provenienti un po’ da tutt’Italia per una manifestazione che si è confernata di grande richiamo. Grande soddisfazione per la vittoria del tennista di casa Giulio Bozzanga che si è imposto nella finale Under 14. Inoltre il locale Circolo tennistico ha dimostrato grande professionalità nell’organizzazione di una manifestazione così importante anche dal punto di vista del turismo sportivo.

Questi i risultati conclusivi della manifestazione che ha coinvolto tante persone. Under 10 femminile: Cecilia Rondinelli (Cervia) ha vinto in finale contro Penelope Di Concetto (Jesi) per 6-2, 6-1. Under 10 maschile: Giulio Trinca (Frascati) ha battuto Leonardo Moretti (Terni) per 6-3, 6-1. Under 12 femminile: Sofia Foggia (La Meridiana Modena) ha avuto la meglio nei confronti di Ludovica Baroni (Cagliari) per 6-2 6-1. Under 12 maschile: Michele Piazzolla (Barletta) ha superato Ulisse Bari (Corinaldo) per 7-5 7-6. Under 14 femminile: A. Caterina Azoitei (Olympia Gualdo) ha vinto contro Emma Lanzoni (C. Atletico Faenza) per 6-2 6-0. Infine, Under 14 maschile: Giulio Bozzanga (Tolentino) si è imposto su Nicola Di Lorenzo (Mosciano) per 6-3 7-6.

Alle premiazioni, oltre a Marco Sposetti, presidente dell’Associazione Tennis, sono intervenuti anche il direttore sportivo Giancarlo De Leo, il giudice arbitro Luca Pagliari, poi Alessia Pupo, vicesindaco e assessore allo Sport del comune di Tolentino, assieme ad Andrea Pallotto, responsabile del settore giovanile della Federazione tennis delle Marche.

m. g.