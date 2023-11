Torneo sui campi del circolo "The Village». Circuito Slam by Mini, dominio argentino. Il trofeo va a Calneggia e Aguirre

Dominio argentino nell’ultima tappa del circuito Slam by Mini 2023 di padel al The Village di Grosseto. La finale del doppio maschile è stata tutta argentina e disputata dalla coppia Calneggia e Leonel Tolito Aguirre contro gli italo-argentini Mauro Agustin Salandro e Julian Di Bene, ma la vittoria più pesante è quella arrivata qualche ora prima, nella serata di sabato, quando i due hanno rimontato un set di svantaggio a CremonaAbbate, imponendosi per 3-6 6-2 7-5. Ad avere la meglio in finale poi Calneggia-Aguirre con il punteggio di 6-3 7-5. Dopo aver battuto due coppie molto competitive come BeltramiTamame e CattaneoIacovino, Di Bene e Salandro hanno approfittato della sorprendente caduta ai quarti dei numeri uno del seeding SinicropiGraziotti, battuti dallo spagnolo Jorge Ruiz e Giacomo Miccini (poi superati dai due italo-argentini per 3-6 6-3 6-0).

Nella categoria femminile successo per l’italo-argentina Marianela Montesi e alla compagna spagnola Aitana Garcia Roman, che hanno ceduto la miseria di 16 giochi in quattro incontri. La finale è stata disputata tra la coppia emiliana Giulia Pasini-Martina Parmigiani e Marianela Montesi-Aitana Garcia Román, con quest’ultime vittoriose 6-3 6-2.