Veterani. Il Ct Casalecci porta a casa tre titoli regionali

Il Ct Casalecci brilla ancora. Sono stati assegnati nel fine settimana tre titoli regionali dei Campionati Veterani. Tra gli Over 50 a vincere nel derby pratese è stato il Ct. Etruria, che ha battuto per 2-0 il Tc Costa Azzurra. Tra gli Over 60 nuovo successo per Casalecci che ha avuto bisogno del doppio per battere in trasferta lo Junior Club Next Gen. Infine negli Over 70 la vittoria è andata al Ct Firenze che ha battuto per 2-1 il Circolo Tennis Siena. Nel campionato over 60 maschile l’Apd Casalecci ha battuto il Junior Club Next Gen sul campo di Massa Carrara. Anche questo titolo è del circolo di Marco Baleani che ha vinto contro i massesi. Il circolo tennis di Casalecci ha battuto, fuori casa per 2-1 gli avversari. Paolo Pulerà batte Perfetti 3-6 6-2 6-0. Ezio Scali dopo aver vinto il primo set 6-4 su Contenti e avanti 3-2 nel secondo set, si deve ritirare per uno stiramento alla coscia. Doppio Pulerà-Morriconi contro Contenti-Troisi, vinto a mani basse per 6-1 6-1. In semifinale Casalecci aveva battuto in casa 2-0 il Ct Scandicci.