Volley Serie B, C e D: il programma del fine settimana. Partita tosta per l’Ama: c’è la capolista Sassuolo

Calendario di pallavolo molto fitto, quello odierno, tra Serie B, C e D, con diverse gare che paiono avere pronostico incerto. B maschile.

Si parte alle 17 dalla Bombonera di San Martino, ove l’Ama (6 punti) affronta la capolista Kerakoll Sassuolo (9). I modenesi hanno perso un solo set in tre partite ed hanno alti obiettivi, l’Ama proverà a ridimensionarli da subito.

B1 femminile. Due partite casalinghe per le reggiane: alle 18 la Tirabassi & Vezzali (7) ospita il Miovolley Gossolengo che con 11 punti è capolista, appaiata proprio alla Giusto Spirito Rubierese. Gossolengo, l’anno scorso ha vinto la B2 e la Coppa Italia e non perde da un anno, Campagnola tenta lo sgambetto, per sé e di riflesso per Rubiera che gioca invece domani alle 18,30 contro il fanalino di coda Vap Piacenza (0).

B2 femminile. Un infausto calendario mette le due reggiane in casa contemporaneamente (oltre a Campagnola di B1): alle 19, scontro alla Moro tra due squadre a 9 punti, Arbor Itarca Interclays e Rinascita Firenze. Alle 21, invece… nella speranza che per l’Arbor sia un veloce 3 a 0, si può correre a Rivalta dove la Fos Wimore Cvr (4) ospita il Volley Canniccia (9).

C maschile. Fabbrico (4)-Lauda San Benedetto (0) si gioca oggi alle 18, Bluenergy Piacenza(3)-Everton (4) alle 21. Riposa l’Ama San Martino. C femminile. Nel girone A, Energee3 Giovolley (0)-Rivergaro(5) si gioca alle 17 a Rivalta; Miovolley(6)-Jovi (3) alle 20,30 a Gossolengo. Nel girone B, l’Ama San Martino (6) ospita Nonantola (6) alle 20,30, mentre la capolista Rubierese (9) non dovrebbe soffrire tanto dalle 21, ricevendo la Bonora Bologna ancora a zero punti.

D maschile. Nel girone A, Circolo Inzani-Volley Scandiano alle 17,30 a Parma; Phaserem-Naytes Vaneton Interclays, scontro di alta classifica, alle 18,30 a San Nicolò a Trebbia.

Nel girone B, la BRV Almet Luzzara ospita la FB Soliera alle 20,30.

D femminile. Nel girone A, ancora un derby con L’Arena-Vaneton Limpia che si gioca alle 18 a Calerno.

Nel girone B, il derby della Bassa è a Fabbrico: alle 18,30 arriva infatti l’Ama San Martino. Alle 17 a Correggio la Poliespanse attende l’Univolley Carpi; alle 18,30 fischio d’inizio per Saturno Guastalla-Mondial Carpi.

Alle 20,30 chiusura di programma con Everton-Soliera 150, di scena alla palestra Rinaldini. Tutte le gare sono ad ingresso libero.

Claudio Lavaggi