B1, coach Guarnieri invita alla calma. "Siamo un gruppo molto giovane». Ora l’Hokkaido mostra i muscoli. La vittoria di Crema vale il primato

Imecon Crema

0

Hokkaido Bologna

3

(19-25, 21-25, 23-25)

IMECON CREMA: Tassoni, Ronchi 16, Ricci Maccarini 11, Bernardis 10, Reccavallo 6, Bandieri 3, Chiella (L1); Beneventi, Tito 1, Popov 3. Non entrati: Serenari, Dalfiume, Imperato (L2). All. Guarneri.

HOKKAIDO BOLOGNA: Fregnani 10, Carcereri 1, Lavorato 3, Malvestiti 11, Cucchi 2, Franchini 7, Pisoni (L1); Ferrari, Dannunzio, Miretta 1, Mari 6. Non entrati: Pagliarini, Raimondi (L2). All. Invernici.

Arbitri: Giani e Dallapina.

CREMA (Cremona)

E con questa fanno tre. Terza vittoria consecutiva in altrettante gare per la Hokkaido, che passa a Crema in tre set in quello che sulla carta è uno scontro diretto salvezza: Per Bologna, però, vale la vetta della classifica, in virtù del ko di Scanzorosciate, nonostante i rossoblù abbiano già osservato il turno di riposo e abbiano una gara in meno rispetto agli avversari con cui condivide 9 punti.

La Hokkaido si candida al ruolo di sorpresa del campionato di serie B, anche se coach Francesco Guarnieri invita a rimanere con i piedi per terra: "Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Il calendario fin qui qui ci è stato favorevole. Siamo una squadra molto giovane con un percorso di crescita da fare appena iniziato. Con Crema, ad esempio, abbiamo faticato in contrattacco".

Tutto vero. Ma c’è anche tanto altro. Bologna ha sconfitto 3-0 pure la pari classifica Montichiari all’esordio casalingo, in più la Hokkaido viaggia ad altissime percentuali in ricezione e cambio palla e cresce a muro (8 punti nel fondamentale in 3 set), gestendo e portando a casa in controllo i primi due set. E si impone in rimonta nel terzo: sotto 21-18, chiude 3-0 vincendo 25-23, con capitan Ronchi al 62 per cento in attacco (e 16 punti), seguito da Ricci Maccarini e Bernardis e da un Reccavallo efficace anche in battuta.

Bologna porta a casa l’ennesimo set punto a punto: "Abbiamo fatto una partita solida, con un buon contributo dei giocatori entrati dalla panchina, segno che la squadra è coesa e ha già una sua identità". L’Hokkaido fa sul serio, l’inizio di stagione è da incorniciare e oltre ogni più rosea aspettativa

Le altre gare: Stadium Mirandola-Transports Villadoro 3-2, Univolley Carpi-Radici Products Cazzago 2-3, Ferramenta Astori Montichiari-Modena 3-1, Arredopark Dual Caselle-Mgr Grassobbio 3-0, Canottieri Ongina-Zotup Scanzorosciate 3-1, Volley Veneto Benacus-Kema Asola Remedello 3-0. Riposa: Cremonese.

La classifica: Hokkaido Bologna, Ferramenta Astori Montichiari, Zotup Scanzorosciate 9; Stadium Mirandola 8; Villadoro Volley Veneto Benacus e Canottieri Ongina 7; Stadium Mirandola, Modena, Transport Villadoro e Kema Asola Remedello 6; Mgr Grassobbio 5; Pallavolo Cremonese 4; Dual Caselle Villafranca 3; Imecon Crema, Radici Products Cazzago 2; Univolley Carpi 1.