Beach volley, la gara allo stabilimento Le Capannine di Catania. Benazzi si conferma ai vertici: argento al campionato assoluto

Si è giocata allo stabilimento Le Capannine di Catania la seconda tappa del campionato italiano assoluto 2024 di beach volley, dopo Caorle, la guelfese Giada Benazzi in coppia Michela Lantignotti, ha centrato il secondo posto. Benazzi e Lantignotti allenate da Alessandro Lucchi, hanno vinto con Sofia Arcaini/Claudia Puccinelli (20-22, 21-18, 15-7) e Sara Breidenbach/Chiara They (21-15, 21-12). Durante il week end c’è stata la sconfitta con Reka Orsi Toth/Giada Bianchi; questo ha complicato un po’ il percorso, ma Benazzi e Lantignotti sono riuscite ad arrivare comunque alla finale di tappa. Dall’altra parte della rete c’erano ancora con Reka Orsi Toth/Giada Bianchi, pure stavolta non c’è stato niente da fare con le avversarie che si sono imposte 21-15, 21-16. Due secondi posti in altrettante tappe sono un buon ruolino di marcia per Benazzi e Lantignotti. Ora si torna in campo il 12-14 luglio a Montesilvano dove in palio c’è la Coppa Italia. Poi Beinasco (19/21 luglio), Cirò Marina (26/28 luglio), Marina di Modica (2/4 agosto), Cordenons (9/11 agosto), Vasto (23/25 agosto). Nel week end dal 6 all’8 settembre le finali a Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini.