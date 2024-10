Consar Halloween con sfida al vertice

Per continuare la favola bisogna battere Porto Viro. La Consar Ravenna torna in campo stasera – alle 20, al Pala de André; arbitri Gasparro e Autuori; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv – e l’obiettivo è duplice, ovvero battere i polesani e difendere la leadership solitaria in vetta alla classifica di A2. I giallorossi si sono meritati il primato dopo 4 turni, grazie ad altrettante vittorie, l’ultima delle quali al tiebreak, contro Prata, al termine di un match lungo due ore e mezzo, emozionante e riacciuffato quando ormai sembrava compromesso (10-13 al quinto set). Quello di stasera è a tutti gli effetti uno scontro diretto, dal momento che Porto Viro, secondo della classe a quota 9, cioè a -2 dai ravennati, fa parte del plotoncino delle inseguitrici, completato da Acicastello e Cuneo. Ravenna si è meritata il 1° posto grazie alle vittorie contro Fano, Reggio Emilia, Siena e appunto, Prata. Porto Viro ha invece vinto da 3 contro Cantù, Prata e Pineto; e perso a Cuneo. Coach Antonio Valentini ha fatto la ‘cornice’ al big match di stasera: "Si affronteranno due squadre che hanno avuto un buon inizio, che stanno bene e che stanno giocando una buona pallavolo. Mi aspetto una partita difficile, combattuta, un avversario tosto".

Il tecnico vibonese è consapevole delle difficoltà cui potrebbe andare incontro la propria squadra: "Siamo pronti a sostenere un’altra partita faticosa, perché vedo nei ragazzi il giusto atteggiamento, e cioè una consapevolezza forte. Riguardando al video la partita di domenica scorsa, abbiamo visto che i ragazzi sono stati molto bravi nelle gestioni delle situazioni di svantaggio, sia dopo il 2-1 per loro, sia nel tie-break". Valentini ha individuato anche gli aspetti migliorabili: "Un po’ meno bene siamo andati nelle situazioni di vantaggio, dove, in alcuni frangenti, avremmo dovuto essere più cinici. Sono processi di crescita che hanno bisogno di tempo per essere completati, ma queste vittorie in serie, sicuramente aiutano. Credo che la battuta sarà il fondamentale più importante nel match, così come sarà determinante per noi riuscire a lavorare in ricezione ancora meglio di quanto fatto a Prata, dove abbiamo incontrato un avversario con una linea di battuta rilevante". Porto Viro, che a differenza di Ravenna non ha una panchina lunga, è allenata dal confermato Daniele Morato e gioca abitualmente con Santambrogio al palleggio, schierato in diagonale con l’opposto italo cubano Arguelles; Eccher e Sperandio sono i centrali; l’ellenico Andreopoulos e il carioca Ferreira Silva sono gli schiacciatori di banda; Morgese è il libero.