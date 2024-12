Emma Villas non ce la fa contro il Cantù. Arriva un pesante ko in trasferta

CANTÙ

3

SIENA

0

CANTÙ: Cottarelli, Caletti, Butti, Tiozzo 10, Cormio, Martinelli, Bragatto 9, Quagliozzi, Galliani 5, Candeli 9, Marzorati, Novello 19, Bacco 5. All. Mattiroli

SIENA: Trillini 4, Nevot 1, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 17, Rossi 6, Pellegrini, Randazzo 15, Ceban 1, Cattaneo 5. All. Graziosi

Arbitri: Giuliano Venturi, Piera Usai.

Parziali: 25-18, 28-26, 26-24

SIENA – Doveva essere la partita in cui confermare il bel successo su Catania, invece Emma Villas torna dal PalaFrancescucci di Casnate con Bernate con un sonante 3-0 al passivo. Poco conta che secondo e terzo set siano stati persi ai vantaggi; anzi è un’aggravante perché ancora una volta, nei momenti topici sono sempre gli avversari che fanno quel qualcosa in più per portare a casa il set. È la quarta sconfitta in trasferta: la zona playoff si allontana, nel momento in cui sembrava potesse esserci la parte di calendario migliore per avvicinarla. Cantù si aggiudica il primo set 25-18. Troppi errori da parte dei biancoblù che faticano a trovare il giusto ritmo. Novello, Galliani (poi costretto a lasciare il posto a Bacco per infortunio) e Tiozzo sospingono i brianzoli. Nel secondo set il rendimento di Siena cresce, Rossi e compagni provano a piazzare un break. Quando ne mettono a segno tre consecutivi, grazie a due attacchi di Nelli e all’ace di Trillini, il set sembra prendere la direzione gradita: +4 (20-16). La replica canturina è affidata a Novello, il cui servizio mette in difficoltà la ricezione biancoblù: due ace e parziale di 4-0 per i padroni di casa. Errore in attacco di Cattaneo e Cantù passa avanti 23-22. Nelli annulla il primo e il terzo setpoint, il secondo se lo autocancella Cantù con l’errore di Tiozzo in battuta, sul quarto è decisiva una bomba al servizio di Novello. Terzo set: subito ace di Candeli per il 3-1, Novello ancora incontenibile: ennesimo siluro e +3 per Cantù (5-2). Tiozzo a segno per l’8-3. Ace di Nelli, poi muro su Novello e set riaperto: 9-7. Altro bel servizio di Candeli, Randazzo non riceve bene e la Campi Reali allunga di nuovo: 13-9. Randazzo di astuzia per il 16-13, poi errore di Bragatto e Siena torna a -2 (16-14) costringendo Mattiroli al timeout. Ace di Nelli: 17-16. Incredibile punto del 21-18 per Cantù: Ceban e Nevot lasciano cadere un recupero di Tiozzo su cui avrebbero potuto costruire una freeball. Siena torna sotto: 21-20, poi pareggia con Nelli. Primo matchpoint per Cantù, lo annulla Cattaneo. Secondo matchpoint, il muro di Tiozzo chiude i giochi.