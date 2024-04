Emma Villas si qualifica alla finale playoff. Archiviata la pratica con Porto Viro

SIENA

SIENA: Copelli 12, Trillini 9, Nevot 5, Bonami, Tallone 14, Coser, Krauchuk 19, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

PORTO VIRO: Zamagni 7, Zorzi, Tiozzo 9, Pedro 1, Sette 3, Lamprecht, Barone 11, Barotto 17, Garnica, Bellei, Charalampidis, Sperandio, Morgese, Eccher. All. Morato

Arbitri: Nava, Marconi

Parziali: 22-25, 25-16, 25-20, 25-13

SIENA – Finisce 3-1 contro Porto Viro, Emma Villas è in finale playoff. Dopo un primo set difficile la squadra di Graziosi prende le misure agli avversari e ripete lo stesso successo in quattro set già visto in tre dei quattro precedenti stagionali. Da domenica sarà finale contro Grottazzolina. Grande prova di squadra, di carattere, di volontà, di voglia di conquistare l’atto decisivo per la Superlega. Per andarci servirà espugnare almeno una volta il palasport marchigiano, impresa già riuscita in regular season. La cronaca: Il primo break lo firma Barotto (6-8). Subito dopo l’errore di Krauchuk (6-9), Nevot accorcia (9-10) ma il muro su Pierotti rende il +3 agli ospiti. Tallone pareggia, Barotto riallunga (15-17). Sette mette in difficoltà la ricezione biancoblù, Tiozzo ne approfitta per il +4 (17-21). Due punti di Tallone dimezzano il passivo (21-23) ma l’ex Vibo Valentia poi commette invasione. Sul secondo setpoint va a segno Barotto. Ospiti brillanti anche in avvio di secondo parziale: 1-4. Emma reagisce subito con il muro di Trillini (4-4). Graziosi inizia ad alternare Coser e Bonami per difesa e ricezione. L’ace di Krauchuk vale il primo vantaggio nel set (11-10), poi Tallone firma il break (15-13). Poi dilaga la marea biancoblù: prima due punti in fila di Pierotti fanno esplodere il palazzo, quindi Krauchuk confeziona altri due ace e converte in punto una magia di Nevot: 25-16. Emma Villas scatenata all’inizio del terzo: 5-1 con il muro di Trillini. Barotto e Zamagni accorciano (5-4), poi il pareggio si concretizza a quota 9. Copelli fa il break (11-9) e poi l’ace del +3 (13-10). Ace di Krauchuk, il quarto personale, per il 15-11. Barotto e Barone guidano il tentativo di rimonta (16-15), ma Siena non molla: Copelli lavora ottimamente sotto rete e ripristina il +3 (19-16). Invasione di Garnica (20-16), Milan entra e fa subito punto: 24-19. Un’invasione ospite consegna il terzo set a Emma Villas. Il quarto set inizia con l’errore di Pedro, il giustiziere di gara2: 2-0 biancoblù. Tallone chiude uno scambio infinito per mantenere il break di vantaggio (6-4), poco dopo Barotto spara fuori l’attacco in diagonale. Muro di Trillini per il +4 (11-7), altro errore di Barotto rilevato dal videocheck, quindi va a segno Pierotti (14-7). È il momento chiave del match, Porto Viro accusa il colpo e non mette più palla a terra, Siena domina: 19-9. Il punto finale lo mette a segno Krauchuk.

Stefano Salvadori