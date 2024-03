Pallavolo Serie A2. Emma Villas ad Aversa per conquistare punti pesanti. C’è un secondo posto (importante) da portare a casa

Ultime sedute di allenamento prima della sfida alla Wow Green House Aversa. Domani sera, con fischio di inizio alle 19, Emma Villas va a caccia di punti pesanti per la corsa al secondo posto contro una squadra in difficoltà, ma che all’andata seppe sfruttare un momento di forma non particolarmente brillante da parte degli uomini di Graziosi. A distanza di tre mesi è cambiato tutto, fra le due non sembra esserci corsa, tanto che la squadra in cui milita l’ex capitano Pinelli, oltre ad Agrusti, nell’ultima gara giocata è stata superata per 3-1 da Castellana Grotte. Aversa è ora undicesima in classifica e ha 22 punti, gli stessi di Castellana Grotte e di Reggio Emilia e cinque punti in più rispetto a Ortona che occupa l’ultima piazza della graduatoria. Aversa è dunque impegnata nella bagarre per non retrocedere, visto che al termine della stagione scenderanno di categoria le ultime due. Un posto sembra ormai certo per Ortona, l’altro se lo giocheranno proprio le tre squadre affiancate a quota 22. Considerazioni che non interessano Emma Villas che vuole, a tutti i costi, la miglior posizione possibile in vista della griglia playoff. Sostanzialmente archiviata la corsa per la testa di serie numero uno (Grottazzolina poteva chiudere i conti già domenica scorsa, con ogni probabilità lo farà oggi), la lotta adesso è per la numero due, che dà il vantaggio di poter giocare i quarti di finale e l’eventuale semifinale con la bella in casa. E visto che saranno serie al meglio delle due partite su tre, poter contare sull’apporto del fattore campo potrebbe rivelarsi fondamentale. Oggi si giocano Brescia – Santa Croce, Pineto – Grottazzolina, Castellana Grotte – Prata di Pordenone e Cuneo – Ortona. Fari puntati, soprattutto, sulla partita di Cuneo per la corsa alla seconda posizione.