Pallavolo Serie A2. Emma Villas, lo schiacciatore Araujio ha le idee chiare: "Quale è nostro obiettivo? Uno solo, ossia vincere tutto»

Il nuovo schiacciatore brasiliano di Emma Villas, Alan Patrick Araujio (nella foto), ha le idee chiarissime su cosa vuole dal prossimo campionato: "L’obiettivo? Vincere tutto". Non ci gira intorno, va dritto al punto. Alan Patrick (si pronuncia ‘patrichi’, come ha spiegato lui stesso nel video di presentazione pubblicato sui social biancoblù pochi giorni dopo il suo ingaggio) prende virtualmente il posto di Matheus Krauchuk nello scacchiere di coach Graziosi, anche se lui di ruolo fa il martello ricevitore. Per ora si esprime in inglese, presto lo farà nella nostra lingua. "Vengo da una stagione con la maglia del Renata Volei in cui abbiamo terminato il campionato al secondo posto – ha detto raccontando sè stesso –. Ho fatto una grande esperienza e sono contento di questo". Dopo le esperienze nel suo paese, Patrick ha sorvolato l’oceano per la sua prima esperienza europea. "La pallavolo italiana è la numero uno nel mondo – ha affermato parlando del torneo che lo aspetta –. Sono contento di essere qua e avere l’opportunità di giocare in questo campionato così bello". Sul podio dei giocatori preferiti Patrick ha inserito anche una vecchia conoscenza Emma Villas: "Il mio preferito in assoluto è Murilo Endres (plurititolato campione brasiliano), il secondo è Yuki Ishikawa (in biancoblù nella stagione 2018/19, il nipponico nella prossima stagione vestirà la maglia di Perugia), il terzo è Daniele Lavia". Intanto dopo la fine del ritiro di Cascia la squadra è rientrata a Siena, pronta per riprendere contatto con le sue strutture di riferimento. In mattina seduta di pesi al Palaestra, nel pomeriggio allenamento tecnico al palasport di Montarioso. Il canovaccio si ripeterà anche nei prossimi giorni, in attesa di iniziare il calendario di amichevoli precampionato.