Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas guarda alla prossima stagione con grandi ambizioni. Si dovrebbe ripartire dal tecnico Graziosi. Valutazioni sui giocatori

Brescia ha vinto la Coppa Italia 2024 di serie A2. L’Atlantide ha superato nettamente, in tre set (parziali 25-23, 25-20, 25-18), Ravenna nella finale disputata ieri a Cuneo, società ospitante che però era grande assente della manifestazione. La vittoria di Brescia diminuisce il peso della sconfitta di Emma Villas nei quarti di finale; perdere dalla squadra che poi si aggiudica il trofeo, per quanto di consolazione e con squadre ampiamente demotivate, è sicuramente meglio che perdere da una formazione che magari esce immediatamente al turno successivo. La Supercoppa di A2, domenica prossima, sarà dunque tra Grottazzolina e Brescia, le due compagini da cui è stata eliminata Emma Villas. Emma Villas che intanto programma il futuro; si dovrebbe ripartire da coach Graziosi, secondo quanto dichiarato dal presidente Bisogno e dal vicepresidente Mechini a ridosso della sconfitta in gara2 di finale playoff, e da buona parte del gruppo che ha caratterizzato la stagione appena conclusa. Chi non dovrebbe rimanere è l’opposto brasiliano Krauchuk, per il quale si è parlato di un ritorno in patria: il portale carioca ‘otempo’ ha parlato dell’interessamento del Corinthians per il ventisettenne giocatore che ha indossato la maglia biancoblù numero otto. Dovrebbe tornare da avversario invece Giulio Pinali, sfortunato protagonista nella stagione di Superlega; l’opposto sembra vicino alla firma con Cuneo.