Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas torna ad allenarsi. Domenica c’è Brescia. Esami per Nelli che ha già iniziato la fase di recupero

Emma Villas ha diffuso ieri pomeriggio un comunicato stampa sull’infortunio di Gabriele Nelli: "Nel match disputato ieri sera (martedì, ndr) al Pala De Andrè di Ravenna l’opposto della Emma Villas Siena, Gabriele Nelli (nella foto), non è entrato in campo e non ha potuto prendere parte alla sfida. Il giocatore si è procurato nei giorni scorsi un risentimento muscolare addominale, si è quindi sottoposto agli esami strumentali del caso e ha iniziato un percorso di recupero. Nelli è quindi quotidianamente sotto osservazione per valutare a quale punto del suo percorso di recupero sia arrivato e sta svolgendo attività differenziata; l’obiettivo della società è quello di poterlo avere nuovamente a disposizione nel minore tempo possibile. Nei prossimi giorni Gabriele Nelli proseguirà il suo percorso di rientro, sarà sottoposto a nuovi controlli e verrà valutato giorno per giorno quello che potrà essere il tempo di recupero del giocatore". Come si evince dalla lettura del testo, si tratta di un comunicato in cui non si specifica praticamente alcunché sulla natura dell’infortunio e su quando Nelli potrà effettivamente tornare a dare un contributo alla causa. La speranza è che possa farlo davvero nel minor tempo possibile, perché Emma Villas vista a Ravenna senza di lui è apparsa ben lontana dall’essere una squadra competitiva. Sembra che non ci sia troppo ottimismo sul fatto di poterlo vedere in campo contro Brescia (forse più nel successivo turno infrasettimanale, giovedì a Macerata) ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Certo è che l’assenza dell’opposto è stata davvero devastante: il suo sostituto naturale, Alpini, è rimasto fermo ad un misero 19% (3/16) di produzione offensiva, l’altro giocatore impiegato come opposto, il brasiliano Alan Patrick, ha fatto solo leggermente meglio (3/10), con una percentuale analoga a quella delle due bande titolari, Randazzo (7/23) e Cattaneo (8/24). Una serataccia globale, che ha riguardato praticamente tutti gli effettivi scesi in campo. Coach Graziosi ha comunque concesso un giorno di riposo, gli allenamenti riprendono oggi: la sfida con Brescia si avvicina ed è il caso che, con Nelli o senza Nelli, il livello di gioco espresso dalla squadra si alzi nettamente.

Stefano Salvadori