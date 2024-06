Presentato il palleggiatore di 16 anni campione europeo Under 17. "Felice di essere a Reggio. Sarò un giocatore-studente». E intanto la Conad ingaggia il talentuoso Porro

Sulla scia del progetto Mo.Re. Volley, presentato ieri il nuovo acquisto del Volley Tricolore. Simone Porro, 17 anni il prossimo 21 settembre, palleggiatore di origini genovesi, entra nella rosa reggiana che si prepara ad affrontare la stagione 2024-25 in Serie A2. Una dinastia ‘in azzurro’, i Porro. A partire dal fratello Paolo, classe 2001, miglior palleggiatore al mondiale Under19 e Under21 e all’europeo Under20, nonché mpv agli europei Under22; segue la scia di talenti Luca, secondogenito classe 2004 e schiacciatore, campione europeo Under18 e Under20. L’ultimo gioiello di famiglia si è già trasferito a Reggio, dove frequenterà le scuole superiori durante il campionato di A2; non prima di scoprire se sarà convocato anche quest’estate per gli europei Under18. Intanto, il titolo di campione europeo Un-der17 se l’è portato a casa l’anno scorso. "Spero che la convocazione arrivi – sorride – nel frattempo ci tengo a ringraziare Volley Tricolore. Per quanto valori e aspettative possano essere condivisi, so che non è sempre facile accettare l’ingresso in squadra di un giocatore molto giovane. Studiare e giocare insieme non è semplice, ma sono appagato da quello che faccio e va bene così". "Simone viene qui per lavorare e crescere – ha aggiunto coach Marco Fanuli – ma non dobbiamo dimenticarci che è un ragazzo, che andrà a scuola come tutti i coetanei, e che si è trasferito in un’altra città che non conosce. Ha le spalle larghe, si vede, ma sarà mia premura occuparmi di lui anche dal punto di vista umano".

g.ben.