Sconfitta amara al Palasport per Emma Villas. Fallisce la rimonta, Cuneo si impone al tie break

EMMA VILLAS SIENA

2

CUNEO

3

(19-25, 22-25, 25-21, 25-22, 10-15)

SIENA: Copelli 14, Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Tallone 13, Coser, Krauchuk 21, Milan 5, Gonzi, Acuti, Pierotti 15, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

CUNEO: Codarin 11, Gottardo 10, Sottile 1, Colangelo, Giordano, Bristot, Giacomini, Botto 11, Jensen 22, Andreopoulos 8, Staforini, Coppa, Cioffi, Volpato 11. All. Battocchio

Arbitri: Selmi, Marotta

Note: Spettatori 750

SIENA – Ritorno amaro al Palaestra per la Emma Villas. Finalmente davanti al suo pubblico (750 spettatori) dopo nove mesi dall’ultima volta, la truppa biancoblù cede al tiebreak a Cuneo. La super rimonta, da 0-2 a 2-2, si ferma all’inizio del quinto set, quando l’Acqua San Bernardo scava il solco che le permette di espugnare l’ impianto di viale Sclavo per quella che formalmente è la terza sconfitta casalinga in campionato per il team di Graziosi, la seconda al tiebreak dopo quella con Prata di Pordenone. Non bastano i 21 punti di Krauchuk, i 15 di Pierotti, i 14 di Copelli e i 13 di un Tallone che dal terzo set in poi è tornato titolare. Netta la differenza a muro (14-7 per Cuneo). Alla fine la differenza la fa proprio l’avvio migliore degli ospiti nel quinto e decisivo set. Ospiti che erano partiti vincendo le prime due frazioni, più nettamente la prima, quando dopo un iniziale 8-6 biancoblù erano volati fino al +6; più combattuta la seconda, quando nella fase centrale Siena era avanti 16-15 prima di soccombere al danese Jensen, top scorer della serata con 22 punti. Nevot orchestra la rimonta, prima conducendo l’Emma Villas a un terzo set in cui raggiunge il 16-10, controlla il gap senza patemi rintuzzando ogni tentativo ospite e chiudendo sul 25-21. Poi Siena perfeziona il pareggio nel quarto incertissimo set, in cui le due squadre si avvicendano al comando prima del decisivo guizzo finale operato da Tallone e Krauchuk per il 25-22. Si va al quinto dove un doppio break di Cuneo apre la contesa (4-7 sul tabellone), altro muro a segno per la squadra di Battocchio (8-12). Finisce con la formazione piemontese sul +5. Fra tre giorni, in casa contro la capolista Grottazzolina, la possibilità di riscatto.