Serie A2, prova solida della squadra di Castellano. L’opposto olandese fa 22 punti. Klapwijk ha la mano calda. E Macerata stende Cantù

3

CANTÙ

0

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ichino 1, Valchinov 10, Ottaviani 3, Cavasin, Fall 8, Sanfilippo 2, Klapwijk 22, Berger 6, Gabbanelli (L1). NE: Ferri, Palombarini (L2). All. Castellano.

CAMPI REALI CANTÙ: Cottarelli 1, Tiozzo 8, Cormio, Martinelli, Bragatto 10, Quagliozzi, Galliani 5, Candeli 6, Novello 12, Bacco 6, Butti (L1). NE: Marzorati, Caletti (L2). All. Mattiroli.

Arbitri: Cruccolini e Clemente.

Note - Parziali: 25-23, 25-20, 25-22. Battute vincenti Macerata 4 con 14 errori, Cantù 3 con 16 errori. Muri punto Macerata 8, Cantù 7. MVP: Klapwijk.

Anche Cantù cade in casa del Banca Macerata Fisiomed dopo Catania e Siena. Molto solida la prova dei ragazzi di Castellano che, dopo un primo set in salita, esprimono un gioco fluido e continuo centrando una vittoria fondamentale in uno scontro diretto. Macerata propone Marsili-Klapwijk a formare la diagonale palleggiatore-opposto, Valchinov fa coppia con l’ex di turno Ottaviani in posto 4, Fall-Berger al centro con Gabbanelli libero. Dall’altra parte Cottarelli è al palleggio, opposto Novello, Tiozzo e Bacco sono gli schiacciatori, al centro Bragatto e Candeli, il libero è Butti. Primo set. Parte male la squadra di casa (5-11), poi cresce, specialmente nel muro difesa e in battuta fino a pareggiare i conti (15-15). Ottaviani spinge la Banca Macerata Fisiomed con il secondo ace (20-19) e la squadra chiude il set alla prima occasione utile (25-23). A metà del secondo set Macerata allunga: due difese di Marsili e Ottaviani garantiscono un +3 importantissimo, con Klapwijk in evidenza. Cantù è in difficoltà. Dentro Quagliozzi per Bragatto in un 21-19 insospettabile fino a poco tempo prima. Da lì in poi, Macerata amministra bene il vantaggio e chiude con l’attacco dell’opposto olandese Klapwijk (25-20). Nel terzo Macerata dimostra di avere la gara in pugno (19-13), poi si rifanno sotto gli avversari quando il muro di Fall segna il punto della vittoria (25-22).