SuperLega, la seconda giornata di domenica alle 18. Grottazzolina, al PalaPanini arriva la matricola ’nobile’. Alle spalle una storia di grandissimo prestigio

É una squadra tutta da scoprire la Yuasa Battery Grottazzolina, la compagine marchigiana che domenica scorsa ha impegnato fino al quinto set i vice campioni d’Italia di Monza e che nella seconda sfida del campionato, fuori casa, avrà la testa liberissima per cercare il colpaccio al PalaPanini, in un campionato nel quale la matricola allenata dall’esordiente Ortenzi ha come unico obiettivo in testa quello della salvezza, possibilmente il più in anticipo possibile. Grottazzolina ha una storia di volley di grandissimo prestigio, anche se la Wild Volley, la società che ha portato la pallavolo di alto livello nel piccolo comune marchigiano, si é sciolta nel 2008. Proprio quella Grottazzolina, spesso associata al marchio Videx, era stata protoagobista assoluta di tantissimi campionati di serie A2 tra anni Novanata e Duemila, arrivando vicinissima a quella promozione raggiunta invece dalla Grottazzolina di oggi. I nomi più famosi passati da ‘Grotta’? Il ‘nostro’ Giuseppe Patriarca, il fratello di Fefé, Michele De Giorgi, Pietro Spada, Andrea Bartoletti e Fosco Cicola.

Tornando all’oggi, contro Monza i mattatori assoluti sono stati l’opposto Dusan Petkovic, ormai una sicurezza nel nostro campionato, e il centrale Andrea Mattei. Il primo ha chiuso il 2-3 dell’esordio con 29 punti e un sontuoso 58% in attacco, il secondo ha terminato la propria fatica con ben 14 punti e un mostruoso 92% dall’attacco (11 su 12 il conteggio dei colpi a terra) con anche 3 muri all’attivo e nessuna battuta sbagliata, un saldo tra palloni vinti e palloni persi a +13, clamoroso a questi livelli. Gli altri punti di forza dei marchigiani sono la banda Oleg Antonov, una sicurezza e un giocatore di grande esperienza, e il libero Andrea Marchisio, una vita a Civitanova Marche a garantire cambi regolari e di qualità. Modena dovrà stare allora attenta a una squadra che ha almeno una bocca da fuoco affidabilissima in attacco e una struttura di gioco molto solida.

Alessandro Trebbi