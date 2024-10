Volley B1 donne: le ragazze impegnate a San Donà di Piave. Ghiselli punta sulla competizione interna: "Deciderò il sestetto Vtb solo alla fine»

Torna in campo la Fcredil Volley Team Bologna, che apre il sipario sulla terza giornata del campionato di B1 femminile di pallavolo. Salvo contrordini dell’ultimo minuto la Federvolley non ha annullato l’impegno, riservandosi nel caso di farlo qualora la situazione meteo dovesse aggravarsi in giornata, impedendo alle rossoblù di partire.

Ma le ragazze di Ghiselli sono impegnate alle 20,30 sul campo dell’Imoco, a San Donà di Piave dove non sono previste criticità. Bologna cerca riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, coincisa con l’esordio casalingo con Jesi dello scorso fine settimana.

"Dovremo dire la nostra e giocare da protagoniste", spiega il tecnico Fabio Ghiselli.

"L’Imoco è squadra giovane e sfacciata, con elementi futuribili che hanno centimetri e potenza. Noi dovremo essere noi stesse, nella miglior versione possibile".

Sottinteso: non quella scese in campo contro Jesi, squadra costruita per l’alta classifica come Bologna, contro le quali però le rossoblù sono apparse sotto tono. Rispetto a una settimana fa torna a disposizione la centrale Camilla Neriotti, elemento importante in attacco, ma pure per il sistema muro-difesa. Rispetto a una settimana fa ci si attende il riscatto dell’opposta titolare Nicole Tellaroli, che dopo una preseason da doppia cifra di media per punti è incappata in una giornataccia fermandosi a quota 4 punti, sostituita.

"Dopo l’ultimo allenamento valuterò il sestetto titolare da schierare in base a chi si dimostrerà al top", chiosa il tecnico, che punta ad alzare la competizione interna per elevare quello della squadra, dopo le buone prestazioni delle giovanissime attaccanti Bongiovanni e De Paoli nelle prime due giornate.

La Fcredil va a caccia della seconda vittoria esterna consecutiva per rimanere aggangiata alle squadre in vetta e per sfruttare lo scontro in alta quota tra Jesi e Cesena per riprendersi subito le primissime posizioni.

Le altre gare: Life 365 Forlì-Azimut Giorgione, Olimpia Teodora Ravenna-Rg Stampa Futura Teramo, Lasersoft Riccione-Smapiù Arena Verona, Banca Annia Aduna Padova-Clementina Castelbellino, Eagles Vergati Lissaro-Volksbank Vicenza, Pieralisi Jesi-Angelini Cesena.

La classifica: Azimut Giorgione, Angelini Cesena 6; Volksbank Vicenza, Pieralisi Jesi 4; Cortina Imoco, Rg Stampa Futura Teramo, Lasersoft Riccione, Vtb Fcredil Bologna 3; Olimpia Teodora Ravenna, Banca Annia Aduna Padova 2; Life 365 Forlì, Smapiù Arena Verona, Eagles Vergati Lissaro, Clementina Castelbellino 0.

Marcello Giordano