Volley B1 femminile: le ragazze di Angori debuttano in trasferta. L’Hokkaido inizia il giorno prima da Adro. La Vtb parte da Padova il 13 ottobre

La Federvolley ha comunicato i calendari definitivi dei campionati di serie B di volley, confermando quanto emerso dai provvisori: la stagione di Fcredil e Hokkaido Bologna, nei campionati di serie B1 femminile e B maschile, partirà in trasferta. Per quanto riguarda le ragazze del Volley Team Bologna, si parte domenica 13 ottobre, a Padova, sul campo della Banca Annia Aduna. L’esordio delle rossoblù al PalaLirone di Castel Maggiore avverrà invece alla seconda giornata, alle 18.30 di domenica 20 ottobre, ospitando le marchigiane di Jesi.

L’Hokkaido partirà invece ad Adro, in provincia di Brescia, sabato 12 alle 18.30 e per la prima casalinga dovrà attendere la terza giornata, dal momento che è inserita in girone dispari che prevede il turno di riposo già alla seconda: l’esordio al PalaSavena avverrà sabato 26 alle 21, con la Ferramenta Astori Montichiari. Per entrambe, sosta natalizia tra il 22 dicembre e l’11 gennaio. Intanto la pre season delle bolognesi è partita con il vento in poppa. Venerdì sera, nella prima amichevole, l’Hokkaido di coach Guarnieri ha battuto Modena 3-2 (19-25, 25-21, 27-25, 22-25, 16-14) con 13 punti di Bernardis e 12 dell’opposto Ricci Maccarini e dello schiacciatore Dalfiume: gli 11 ace subiti, 4 da Dalfiume, raccontano che la ricezione è uno dei punti su cui lavorare in vista del campionato. Due set su tre vinti in volata dicono però che i giovani rossoblù hanno coraggio e voglia di imporsi aldilà dell’inesperienza.

Parte forte anche la Vtb, che sabato ha vinto il Memorial Quattrini, battendo due formazioni che ritroverà nel corso della stagione regolare. Prima dimostrazione di forza per la squadra di coach Ghiselli, tra le favorite alla promozione: Le rossoblù si sono imposte per 3-0 (25-21, 25-18, 25-14) sulla Libertas Forlì, per poi piegare 2-1(25-22, 25-21, 23-25) in finale la Banca Annia Aduna, che ritroverà all’esordio.

Marcello Giordano